Trauer um Frank Mill: «Ein feiner Fussballer und ein Schlitzohr»

«Frank Mill war ein echter Teamplayer»

Der heutige DFB–Sportdirektor Rudi Völler, der 1990 an der Seite Mills in Italien den Weltmeistertitel holte, zeigt sich «schockiert» über die Nachricht. «Neben Franz Beckenbauer und Andy Brehme wird uns jetzt ein weiterer Weltmeister von 1990 für immer fehlen», wird er vom Deutschen Fussball–Bund zitiert. Mill sei «ein echter Teamplayer» gewesen, «der mit seiner guten Laune und seinem Humor zum wunderbaren Mannschaftsgeist und dieser grossartigen Zeit damals in Italien beigetragen hat. Er war ein feiner Fussballer und ein Schlitzohr im positivsten Sinne auf und neben dem Platz. Wir werden ihn vermissen.»