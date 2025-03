Trauer um Fritz Scherer: Ehemaliger Präsident des FC Bayern ist tot

Der FC Bayern München und die deutsche Fussballwelt trauern um Fritz Scherer. Der ehemalige Präsident des deutschen Rekordmeisters ist im Alter von 85 Jahren in München verstorben, heisst es am Sonntag auf der Webseite des Vereins. Scherer war im Lauf der Jahre in zahlreichen Funktionen und Ämtern dem Club verbunden, seit dem 1. Juli 1971 Mitglied und hatte zuletzt die Mitgliedsnummer 418.