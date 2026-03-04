Trauer um Georg Koch: Ex-Bundesliga-Torhüter wurde 54 Jahre alt

Trauer in der deutschen Fussballwelt. Georg Koch (1972–2026), früherer Profi–Torwart in der Bundesliga und Zweiten Liga, ist gestorben. Wie die «Bild»–Zeitung berichtet, starb er am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren. Koch litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Diagnose hatte er im April 2023 erhalten. Damals hätten ihm die behandelnden Ärzte gesagt, ihm blieben vielleicht noch sechs Monate.
Grosse Anteilnahme nach Erkrankung
Im Mai 2024 hatte Koch in einem Interview mit der «Bild am Sonntag» erstmalig über sein schreckliches Schicksal gesprochen. «Es ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden», sagte er damals. Die Fussballszene Deutschlands reagierte bestürzt. «Diese Anteilnahme war einfach nur überwältigend und hätte ich nie erwartet», erklärte Koch. «Der Akku meines Handys war ruckzuck leer. Das Telefon ist regelrecht explodiert.»
Ein Leben auf dem Platz – von Düsseldorf bis Zagreb
Koch konnte auf eine lange, erfolgreiche Karriere als Torwart im Profifussball zurückblicken. In Deutschland lief er für Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus sowie den MSV Duisburg auf. Dazu kamen Engagements im Ausland – bei PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb und Rapid Wien.
213 Erstliga– und 165 Zweitligaspiele bestritt er insgesamt, war zwischenzeitlich sogar als möglicher Nationalspieler gehandelt worden. Mit Fortuna Düsseldorf stieg er 1995 in die Bundesliga auf. Mit dem MSV Duisburg schaffte er sogar zweimal den Aufstieg, wurde 2008 mit Dinamo Zagreb auch Kroatischer Meister.
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb Koch dem Fussball treu. Bei Viktoria Köln war Koch von Juli 2021 bis November 2022 als Torwarttrainer tätig. Im Anschluss übernahm er bis Mai 2023 den Posten als Teammanager.