Trauer um Georg Koch: Ex-Bundesliga-Torhüter wurde 54 Jahre alt

Grosse Anteilnahme nach Erkrankung

Im Mai 2024 hatte Koch in einem Interview mit der «Bild am Sonntag» erstmalig über sein schreckliches Schicksal gesprochen. «Es ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden», sagte er damals. Die Fussballszene Deutschlands reagierte bestürzt. «Diese Anteilnahme war einfach nur überwältigend und hätte ich nie erwartet», erklärte Koch. «Der Akku meines Handys war ruckzuck leer. Das Telefon ist regelrecht explodiert.»