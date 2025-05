Trauer um Giovanni Arvaneh: Was wurde aus seinen «Marienhof»-Kollegen?

Nicole Belstler–Boettcher

Nicole Belstler–Boettcher (62) mimte in der Vorabendserie Sandra Behrens, die sie von 1994 bis 2010 mit Pausen spielte. Die Tochter von Grit Boettcher (86) übernahm danach Rollen in «Hubert und Staller» oder «SOKO München». 2018 zog sie zudem ins «Promi Big Brother»–Haus. Die Schauspielerin scheint auch noch engen Kontakt zu Giovanni Arvaneh gepflegt zu haben. Bei Instagram schrieb sie zu seinem Tod: «Du hast uns allen so viel gegeben, so viel hinterlassen. Ich kenne niemand, der so viel an sich gearbeitet hat, wie du, der so ein grosses Herz hatte und immer helfen wollte. Das letzte Jahr war so unfassbar. [...] Du hinterlässt eine unfassbar grosse Lücke, lieber Giovanni, die da oben können sich freuen. Ich hab dich lieb.»