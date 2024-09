Trauer um ihre Mutter: Nicole Kidman bleibt Premiere in Toronto fern

In dem Erotikdrama «Babygirl» spielt Kidman eine verheiratete Geschäftsfrau, die sich in eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten stürzt. In Venedig gewann sie dafür in Abwesenheit die Auszeichnung als «Beste Schauspielerin.» «Babygirl» kommt am 16. Januar 2025 in die deutschen Kinos.