Trauer um James Earl Jones: «Mein Vater, mein König!»

Mark Hamill: #RIP dad

Jones war Zeit seines Schaffens in allen Film–Genres zu Hause. «Von der sanften Weisheit des Mufasa bis hin zur bedrohlichen Präsenz eines Darth Vader gab James Earl Jones einigen der grössten Figuren der Filmgeschichte seine Stimme», so Bob Iger (73), Vorstandsvorsitzender der Walt Disney Company, in einer Erklärung. Und so trauern alle «Star Wars»–Fans weltweit um Darth Vaders unnachahmliche Stimme, die Jones dem Super–Bösewicht der Original–Filme lieh. Verständlich, dass auch Darth Vaders Film–Sohn Mark Hamill alias Luke Skywalker Jones spontan die letzte Ehre erweist. Nachdem er von Jones' Tod erfuhr, twitterte Hamill kurz und knapp und in einer Mischung aus Herzschmerz und Humor, die die ikonische Verbindung zwischen Darth Vader und Luke Skywalker widerspiegelt: «#RIP dad»