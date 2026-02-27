Trauer um James Van Der Beek: Ehemaliger Co-Star findet keine Worte

Der Tod von James Van Der Beek (1977–2026) am 11. Februar sorgt auch zwei Wochen später für tiefe Trauer bei Meredith Monroe (56). Das hat die Schauspielerin und ehemalige Kollegin des «Dawson's Creek»–Stars auf Instagram mitgeteilt. Van Der Beek war im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung gestorben.
Monroe über Van Der Beek: «Dein Vermächtnis ist dein Licht»
«Es sind nun schon zwei Wochen vergangen, und ich weiss immer noch nicht, was ich sagen soll», schreibt Monroe zu mehreren Bildern, auf denen sie teils gemeinsam mit Van Der Beek zu sehen ist. «Nichts scheint richtig zu sein. James, du, Kimberly, eure Kinder und Familien sind ständig in meinen Gedanken, meinen Gebeten und in meinem Herzen.» Die Schauspielerin sei seit Bekanntwerden des Todes ihres ehemaligen Kollegen «überwältigt von schönen Erinnerungen an unsere langjährige Freundschaft».
«Dein Vermächtnis ist dein Licht», erklärt die Trauernde weiter. «Ob unter vier Augen, auf einer Party, bei einer Veranstaltung oder in deiner Kunst, hast du dein Licht immer geteilt durch: deinen Humor und dein Lachen; deine Neugier, deine Zeit und Energie, sowohl für andere als auch für die Welt um dich herum; deine Fähigkeit, vollkommen präsent zu sein und anderen das Gefühl zu geben, sich willkommen und wohl zu fühlen; deine Aufrichtigkeit, Freundschaft, Mitgefühl und Liebe.»
Monroe wünsche sich, dass «die Liebe und Gemeinschaft, die dein Licht weltweit geschaffen hat, unendlich auf deine wunderschöne Frau Kimberly, deine grossartigen Kinder und deine Familie zurückstrahlen». Viel zu früh habe Gott einen Engel hinzugewonnen.
James Van Der Beeks Ehefrau Kimberly hatte die traurige Nachricht am 11. Februar auf Instagram verkündet. «Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich von uns gegangen», schrieb sie. «Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut.» Die Familie bitte um Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer.