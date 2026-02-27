Trauer um James Van Der Beek: Ehemaliger Co-Star findet keine Worte

Monroe über Van Der Beek: «Dein Vermächtnis ist dein Licht»

«Es sind nun schon zwei Wochen vergangen, und ich weiss immer noch nicht, was ich sagen soll», schreibt Monroe zu mehreren Bildern, auf denen sie teils gemeinsam mit Van Der Beek zu sehen ist. «Nichts scheint richtig zu sein. James, du, Kimberly, eure Kinder und Familien sind ständig in meinen Gedanken, meinen Gebeten und in meinem Herzen.» Die Schauspielerin sei seit Bekanntwerden des Todes ihres ehemaligen Kollegen «überwältigt von schönen Erinnerungen an unsere langjährige Freundschaft».