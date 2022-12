Trauer um Kinderbuchillustrator Wolf Erlbruch

Sein erstes Buch erschien 1985

Erlbruch wurde 1948 geboren. An der Folkwang Hochschule für Gestaltung in Essen absolvierte er von 1967 bis 1974 ein Studium mit dem Schwerpunkt Zeichnung. Anschliessend machte er sich als Illustrator in der Werbebranche einen Namen. In den 1980ern begann er, Kinderbücher zu illustrieren und zu schreiben. Sein erstes Buch «Der Adler, der nicht fliegen wollte» erschien 1985. Ab den 1990er Jahren unterrichtete er zudem an verschiedenen Universitäten in Düsseldorf, Wuppertal und Essen.