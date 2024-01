Trauer um Klaus Wunder: Franz Beckenbauers Teamkollege ist tot

Final–Einwechslung und einmaliger Nationalspieler

Wunder, der als Spieler den Spitznamen «Cäsar» trug, soll in seinen letzten Lebensjahren an Demenz und Parkinson gelitten haben und in einem Pflegeheim in Hemmingen gewohnt haben, berichtet die «Bild»–Zeitung. Bayern–Präsident Herbert Hainer (69) würdigt den Verstorbenen auf der Homepage des Clubs mit den Worten: «Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit den Angehörigen von Klaus Wunder. Er war ein hervorragender Spieler [...] und zudem ein toller Mensch, der immer alles für die Fans gegeben hat – unser Verein wird den ‹Cäsar› des Fussballs nie vergessen.»