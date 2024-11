Trauer um Liz Hatton - Prinzessin Kates junge Freundin ist gestorben

Die Familie bittet nun darum, Hattons Fotos in den sozialen Medien unter dem Hashtag #LizHatton zu teilen. Ausserdem rufen sie zu Spenden für die Forschung an der seltenen Krebsart auf, an der die 17–Jährige erkrankt war. «Niemand hätte härter für das Leben kämpfen können als sie», schreibt ihre Mutter in dem bewegenden Statement. «Es gibt ein klaffendes Liz–förmiges Loch in unserem Leben, von dem ich nicht weiss, wie wir es jemals füllen sollen.»