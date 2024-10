Trauer um Matriarchin: Ethel Kennedy mit 96 Jahren gestorben

Die Kennedy–Familie verabschiedet sich «mit unseren Herzen voller Liebe»

«Mit unseren Herzen voller Liebe geben wir das Ableben unserer Mutter Ethel Kennedy bekannt», schreibt Kerry Kennedy. Jene sei am Morgen des 10. Oktober an den Folgen von Komplikationen nach einem Schlaganfall, den die 96–Jährige in der vergangenen Woche erlitten hatte, verstorben. «Neben ihrem lebenslangen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte hinterlässt unsere Mutter neun Kinder, 34 Enkelkinder und 24 Urenkel sowie zahlreiche Nichten und Neffen, die sie alle sehr geliebt haben.»