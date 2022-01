Trauer um Meat Loaf: Cher, Boy George und Co. nehmen Abschied

Der Tod von Musiklegende und Multitalent Meat Loaf (1947-2022) hat in den sozialen Medien eine Welle der Trauer ausgelöst. Musikgrössen wie Cher (75) und Boy George (60) nehmen Abschied von dem US-Rockmusiker, der mit seiner Rockballade «I‹d Do Anything for Love (But I Won›t Do That)» in den 1990ern seinen grossen Durchbruch feierte.