Trauer um Michelle Trachtenberg: Kollegen und Freunde nehmen Abschied

Melissa Joan Hart (48), die in der 90er–Serie «Clarissa» die Hauptrolle spielte, äusserte sich ebenfalls zum frühen Tod der Schauspielerin, die in der Serie ein Gastspiel hatte. Zu einer Szene der beiden schrieb sie auf Instagram: «Ich bin untröstlich, vom Tod von @michelletrachtenberg zu hören!!! So jung, so talentiert und so süss!», schrieb sie in der Bildunterschrift. Von der Szene berichtete sie: «Ich glaube, das war ungefähr 1992, und die Idee der Folge war, dass ich einen totalen Albtraum babysitte. Aber Michelle war ganz anders als ihre Rolle, und selbst in diesem jungen Alter verstanden wir uns prächtig.»