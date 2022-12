Trauer um Pelé: Der König des Fussballs ist gestorben

In seiner Profilaufbahn bis 1977 erzielte Pelé in 1.365 Spielen 1.281 Treffer. Mit der Nationalmannschaft wurde er dreimal Weltmeister (1958, 1962, 1970), in insgesamt 92 Länderspielen schoss er 77 Tore. Sein Club FC Santos, dem er bis 1974 treu blieb, wurde dank Pelé zur besten Vereinsmannschaft der Welt. 1959 machte er in einer Saison 127 Tore, gegen Botafogo erzielte er in einem Spiel allein acht Treffer.