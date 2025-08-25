Trauer um Per Holst: Dänischer Filmproduzent stirbt mit 86 Jahren

Familie nimmt Abschied

«Gestern Abend endete der Film, und du bist friedlich eingeschlafen», schrieb Anders K. Holst laut «Ekstra Bladet» auf Facebook. «Ich bin stolz und traurig zugleich, aber auch sehr dankbar, dass du friedlich und unter den richtigen Sternen gegangen bist. Ich vermisse dich jetzt schon, aber zum Glück hast du viele wundervolle und bleibende Erinnerungen hinterlassen», so der Sohn des Verstorbenen weiter.