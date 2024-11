Trauer um Quincy Jones: Mehr als nur der Mann hinter Michael Jackson

Zweimal gewann Quincy Jones den Grammy für das beste Album. Einmal für «Thriller» und ein zweites Mal für sein Album «Back on the Block» – eine der wenigen LPs, bei denen Quincy Jones nicht nur im Hintergrund operierte, sondern auf deren Cover sein Name steht. Bei «Back on the Block» arbeitete Jones mit Grössen aus Jazz, Soul und Hip–Hop zusammen. Das Album ist also so etwas wie die Summe seines Schaffens.