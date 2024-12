Trauer um Richard Perry: Der Hit-Produzent ist gestorben

Produzent für Barbra Streisand, Rod Stewart und Ringo Starr

Perry feierte seit Beginn der 1970er Jahre grosse Erfolge als Musikproduzent. So steckte er etwa hinter Carly Simons (81) 1972 erschienenen Hit «You‹re So Vain». Im Folgejahr produzierte er das Album «Ringo» des Ex–Beatle Ringo Starr (84), an dem neben dem Drummer der Fab Four auch John Lennon (1940–1980), George Harrison (1943–2001) und Paul McCartney (82) beteiligt waren. Auch den 1982 veröffentlichten Hit «I›m So Excited» der Pointer Sisters produzierte Perry. Im Laufe der Jahre arbeitete er ausserdem mit Rod Stewart (79) und Barbra Streisand (82) zusammen.