Trauer um Rosenstolz-Sängerin: Mit AnNa R. geht eine «Heldin»

AnNa R. war «eine konstante Lebensbegleiterin»

«Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen», heisst es daher in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram–Profil von AnNa R., in dem bestätigt wird, dass die Sängerin im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben ist. Auch Plate findet emotionale Worte. In einem Post, der zudem über den Account des Duos veröffentlicht wurde.