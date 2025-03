Trauer um Roy Ayers: Der «Godfather of Neo Soul» stirbt mit 84 Jahren

«Mit grosser Trauer gibt die Familie des legendären Vibraphonisten, Komponisten und Produzenten Roy Ayers sein Ableben bekannt, das am 4. März 2025 in New York City nach langer Krankheit erfolgte», heisst es in dem Statement. «Er lebte wundervolle 84 Jahre und wird schmerzlich vermisst werden. Seine Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Eine Feier zu Ehren von Roys Leben wird in Kürze folgen.»