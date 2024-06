Trauer um Ruth Maria Kubitschek: Filmstar mit 92 Jahren verstorben

Paraderolle als «Spatzl» im Serienhit «Monaco Franze»

Die lange Karriere des Stars, der am 2. August 1931 in Komotau (Tschechoslowakei) das Licht der Welt erblickte, war vor fast 60 Jahren dank des Krimi–Dreiteilers «Melissa» gestartet. In der Folgezeit hatte Kubitschek in über 160 Kino– und TV–Produktionen mitgewirkt, darunter in den Komödien «Didi – Der Doppelgänger» sowie «Otto – Der Liebesfilm» und Serien wie «Der Fall von nebenan» und «Männer sind was Wunderbares», um nur einige zu nennen. Auch diverse Bücher schrieb Kubitschek. Zuletzt war sie 2013 in Markus Gollers (54) Tragikomödie «Frau Ella» auf der Leinwand zu sehen. Unsterblich machte sie sich als «Spatzl» im Serienhit «Monaco Franze – Der ewige Stenz» (1983).