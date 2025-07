Trauer um Schauspieler Julian McMahon: Seine Kollegen nehmen Abschied

Ioan Gruffudd widmet ihm Instagram–Post

Andere Promis meldeten sich per Social Media zu Wort. Der frühere «Fantastic Four»–Kollege Ioan Gruffudd (51) klagte in einem Instagram–Beitrag, es seien «traurige Nachrichten». Zu ihrer Zusammenarbeit in «Fantastic Four» und «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» schrieb er: «Obwohl wir die Gegenspieler des anderen waren, herrschte bei unserer Zusammenarbeit immer eine lockere Atmosphäre und es wurde viel gelacht. Jede Begegnung mit ihm war eine Freude.»