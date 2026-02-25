Trauer um seine Tochter: Martin Short verschiebt Auftritte

Martin Short (75) zieht sich vorerst zurück. Kurz nachdem ein Sprecher des Schauspielers den Tod seiner Tochter Katherine Short bestätigt hatte, wurden geplante Comedy–Shows mit seinem «Only Murders in the Building»–Co–Star Steve Martin (80) verlegt.
«Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde die ursprünglich für Freitag, den 27. Februar, in Milwaukee geplante Show von Steve Martin & Martin Short verschoben», schrieb die Pabst Theater Group auf ihrer Website. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für einen späteren Termin, heisst es weiter. Auch Auftritte in Minneapolis soll Short verschoben haben.
Martin Shorts Tochter wurde nur 42 Jahre alt
Martin Shorts älteste Tochter Katherine ist am Montag in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. «Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short», liess Shorts Sprecher laut «TMZ» in einem Statement mitteilen. «Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet um Privatsphäre in dieser Zeit. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.» Der zuständige Gerichtsmediziner von Los Angeles bestätigte dem «People»–Magazin, dass Katherine durch Suizid starb.
Katherine Elizabeth Short war das älteste von drei Kindern, die der Hollywoodstar und seine verstorbene Ehefrau Nancy Dolman (1951–2010) adoptiert hatten. Statt ins Rampenlicht zu treten, widmete sie sich der Sozialarbeit. Für die Shorts ist Katherines Tod nicht der erste erschütternde Verlust. Ihre Mutter, die Schauspielerin Nancy Dolman, starb 2010 im Alter von 58 Jahren an Eierstockkrebs.
Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.