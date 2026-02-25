Trauer um seine Tochter: Martin Short verschiebt Auftritte

Martin Shorts Tochter wurde nur 42 Jahre alt

Martin Shorts älteste Tochter Katherine ist am Montag in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. «Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short», liess Shorts Sprecher laut «TMZ» in einem Statement mitteilen. «Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet um Privatsphäre in dieser Zeit. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.» Der zuständige Gerichtsmediziner von Los Angeles bestätigte dem «People»–Magazin, dass Katherine durch Suizid starb.