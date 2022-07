Trauer um Studio-54-Legende Mark Fleischman

Fleischman übernahm 1980 das Studio 54, einer der bekanntesten Nachtclubs in Manhattan, New York City, und führte das Lokal bis 1986. In jener Zeit gingen dort namhafte Stars ein und aus. So soll Fleischman bei Berühmtheiten wie Andy Warhol (1928-1987), Mick Jagger (78), Truman Capote (1924-1984) und Elizabeth Taylor (1932-2011) als regelrechte Partylegende bekannt gewesen sein. Neben dem Studio 54 besass er weitere Clubs in New York und Los Angeles.