«So traurig vom Tod der wunderschönen Tatjana Patitz zu hören», meldete sich Crawford zu einem alten Bild der beiden bei Instagram. Sie seien zusammen «Babys in der Fashion-Industrie» gewesen und sie fühle sich, «als ob wir gemeinsam aufgewachsen sind». Die Supermodels seien für viele Fotoshootings vor der Kamera gestanden und bei Fashion-Shows oftmals auch gemeinsam hinter der Bühne. Crawford beschreibt Patitz unter anderem als «sensibel, gütig sowie neugierig - und wer könnte jemals diese durchdringenden Augen vergessen». Crawford sende ihre Anteilnahme an Patitz' Familie, insbesondere an ihren Sohn Jonah.