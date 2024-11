Trauer um US-Musiklegende: Quincy Jones stirbt mit 91 Jahren

Seine Karriere begann Anfang der 1950er–Jahre als Trompeter der Hamptons Band. Wenige Jahre später zog er nach Paris, studierte dort, trat auf und liess sich von der französischen Musik inspirieren. In Frankreich traf er zum ersten Mal Frank Sinatra, dessen berühmten Song «Fly Me To The Moon» er später produzierte. Auch die Charity–Produktion «We Are The World» gestaltete er, bei der neben Michael Jackson viele weitere Stars wie Diana Ross (80), Bruce Springsteen (75) und Lionel Richie (75) mitsangen. Bis zuletzt war Quincy Jones aktiv und von einer Schaffenskraft getrieben. Auch im hohen Alter wollte er nicht kürzertreten. Er beteiligte sich am fünften Album «Dawn FM» (2022) von The Weeknd (34) und veröffentlichte noch ein Buch «12 Notes On Life and Creativity» mit Tipps zur Selbstentfaltung.