Trauer um Waltraut Haas: «Im weissen Rössl»-Star mit 97 Jahren gestorben

Eine erfolgreiche Karriere über sieben Jahrzehnte

Gleich mit ihrem ersten Filmengagement in «Der Hofrat Geiger» aus dem Jahr 1947 spielte sich Haas als Mariandl Mühlhuber in die Herzen des Nachkriegspublikums. Im Laufe ihrer langen Karriere wirkte sie unter anderem in der österreichisch–deutschen Filmkomödie «Im weissen Rössl» an der Seite von Peter Alexander (1926–2011) mit, es handelte sich bei Weitem nicht um den einzigen gemeinsamen Film der beiden Stars. Auch mit Heinz Rühmann (1902–1994) drehte sie früh in ihrer Karriere, im Jahr 1955 für «Wenn der Vater mit dem Sohne».