Trauerfeier für Herzogin von Kent: Königin Camilla sagt kurzfristig ab

Am Dienstagnachmittag versammelt sich die Royal Family in der Westminster Cathedral in London, um sich von Katharine, der Herzogin von Kent (1933–2025), die am 4. September gestorben war, zu verabschieden. Kurz vor Beginn der Trauerfeier muss Königin Camilla (77) absagen. Der Grund: Sie ist erkrankt.
Wie der Buckingham–Palast am Mittag mitteilte, kann die Ehefrau von König Charles III. (76) nicht teilnehmen. «Mit grossem Bedauern hat Ihre Majestät die Queen die Teilnahme an der heutigen Requiem–Messe für die Duchess of Kent zurückgezogen, da sie sich von einer akuten Sinusitis erholt. Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der gesamten Familie», zitiert «Sunday Times»–Royal–Reporterin Roya Nikkhah auf X aus einem Statement des Palasts.
Camilla sei aus Schottland nach Windsor gereist und ruhe sich derzeit aus. Die Queen hofft, sich rechtzeitig zu erholen, um die geplanten Termine im Rahmen des Staatsbesuchs von US–Präsident Donald Trump (79) sowie ihre weiteren Verpflichtungen in dieser Woche wahrnehmen zu können. Der Herzog von Kent sei informiert worden und habe der Königin gute Besserung gewünscht.
William und Kate nehmen an Trauerfeier teil
Bei der Beerdigung werden neben König Charles auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) teilnehmen. Die Requiem–Messe, eine katholische Trauerfeier, beginnt um 14 Uhr britischer Zeit und wird im privaten Kreis der Familie stattfinden. Herzogin Katharine war 1994 zum Katholizismus konvertiert. Es wird die erste katholische Trauerfeier für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen britischen Geschichte sein.
Herzogin Katharine wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie Edward, den Herzog von Kent, einen Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022), heiratete. Das Paar bekam drei Kinder und zehn Enkel. Die Herzogin unterstützte Musik– und Wohltätigkeitsorganisationen und überreichte bei vielen Wimbledon–Tennismeisterschaften Trophäen. 1996 zog sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um an einer Grundschule als «Mrs Kent» Musik zu unterrichten. 2002 entschied sie sich, ihren Titel «Ihre Königliche Hoheit» abzulegen. Am 4. September 2025 starb sie als zu diesem Zeitpunkt ältestes Mitglied der britischen Königsfamilie.