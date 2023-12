Trauerfeier für Ryan O'Neal soll Ende Januar stattfinden

Ryan O'Neal, der unter anderem für Rollen in Filmen wie «Love Story» und «Paper Moon» in den 1970er Jahren international bekannt wurde, war vor seinen zahlreichen Film– und Serienengagements Amateurboxer. Zuletzt war er in der Serie «Bones – Die Knochenjägerin» zu sehen, die zwischen 2005 und 2017 erstmals ausgestrahlt wurde.