Trauerfeier in Berlin: Abschied von Musikproduzent Frank Farian

Am heutigen Montag nahmen in Berlin Freunde, Verwandte und Weggefährten vom verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian (1941–2024) Abschied. Zur Trauerfeier im Stadtteil Kreuzberg erschien laut «RTL» unter anderem auch Modern–Talking–Legende Thomas Anders (61). «Frank war ein wahnsinnig grosszügiger Mensch», erklärte er dem Sender. Er hat so gerne gegeben. Ich kenne ihn über 30 Jahre. Das hier ist eine Party. Das hätte er sich so gewünscht. Bloss kein Trübsal blasen."