Trauerfeier von Brigitte Bardot: Entfremdeter Sohn nimmt Abschied

Bardots vierter Ehemann Bernard d'Ormale (84), mit dem sie seit mehr als 30 Jahren verheiratet war, führte den Trauerzug an. Am Mittwochmorgen erklärte der ehemalige Berater von Jean–Marie Le Pen gegenüber dem Magazin «Paris Match», dass Brigitte Bardot vor ihrem Tod an Krebs erkrankt war und sich zwei Operationen hatte unterziehen müssen. Demnach litt die frühere Schauspielerin unter starken Rückenschmerzen.