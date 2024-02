«Trauerkeks» Felix von Jascheroff muss gehen

Für etwas Abwechslung im Dschungel–Throuple sorgte die Dschungelprüfung «Gondel la Grause». Mike und Fabio Knez (30) sassen dafür in zwei Gondeln, die in 25 Metern Höhe baumelten. Mit dabei: Kakerlaken, Ameisen, Mehlwürmer. Zwischen all dem Getier mussten die Sterne in der Gondel von Fabio gesucht und zu Mike geworfen werden, der sie in seiner Gondel der richtigen Box zuordnen sollte. Die Zeit lief den Jungs allerdings davon, der Schlüsselbund in Mikes Händen gab sich unkooperativ, ein Ball ging in der Hektik über Bord. Zum Schluss brachten die beiden lediglich drei Sterne ins Camp. Für die verknallte Leyla natürlich kein Problem: «Natürlich bin ich stolz auf Mike, den Cutie.»