Trauerzeremonie am Donnerstag: Abschied von US-Präsident Jimmy Carter

Zahlreiche US–Bürgerinnen und –Bürger werden ausserdem vermutlich in ihren Heimatstädten an Gottesdiensten oder entsprechenden religiösen Veranstaltungen teilnehmen, um Jimmy Carter zu gedenken. Den 9. Januar hatte Biden noch vor dem Jahreswechsel zum nationalen Trauertag erklärt. In diesem Rahmen wurde dazu aufgefordert, sich an diesem Tag in Kirchen oder an entsprechenden Orten zu versammeln, um dort das Andenken an Carter zu ehren. Ausserdem hatte Noch–Präsident Biden Menschen rund um den Globus dazu eingeladen, sich den Feierlichkeiten anzuschliessen.