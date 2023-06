«Traum wahr geworden»: Chris Hemsworth trifft Arnie zufällig im Gym

Netflix hatte am Wochenende zum Fan-Event Tudum in São Paulo eingeladen. Die Promidichte in der grössten Stadt Brasiliens war dementsprechend gross. In einem Fitnessstudio vor Ort kam es zu einem ganz besonderen Zufallstreffen. Chris Hemsworth (39) lief niemand Geringerem als Arnold Schwarzenegger (75) in die Arme.