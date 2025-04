«Träumchen» wird wahr: Alessia Herren startet im Supermarkt durch

In einem Video bei «RTL.de» posiert Alessia Herren schon in Hemd und Weste. Dieses Outfit ist für alle Mitarbeiter des Supermarkts Pflicht. Der neuen Mitarbeiterin gefällt es: «So muss ich nicht jeden Morgen aufstehen und gucken, was ziehe ich heute an», sagt sie in dem Clip. Ausser «frischer Unterwäsche» natürlich. In dieser Kluft wird Herren nicht nur an der Kasse sitzen, sondern sämtliche Abteilungen des Marktes durchlaufen.