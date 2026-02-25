Traumfabrik auf Schienen: Baz Luhrmann entwirft Luxus-Waggon

Für Luhrmann, der unter anderem mit seiner «Elvis»–Filmbiografie im Jahr 2022 für grosses Aufsehen gesorgt hat, ist es eine wiederholte Zusammenarbeit mit seiner Frau. Die beiden erschufen etwa auch die filmischen Welten von «Moulin Rouge» von 2001 und «Der grosse Gatsby» aus dem Jahr 2013. Martin wurde für die beiden Filme mit insgesamt vier Oscars bedacht – darunter jeweils für das Kostümdesign. Mit dem exklusiven Waggon «Celia» entführen sie jetzt bald in die Welt einer fiktiven West–End–Diva.