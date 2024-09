Traumjob Hausfrau? Warum der Tradwife-Trend so gefährlich ist

Die Schönheit des Ehefrauen–Daseins

Eine selbsternannte Tradwife ist etwa «Gwen the Milkmaid» (28), die auf Instagram über 89.000 Follower hat. Sie sammelt auf ihrem Account in langen Blumenkleidern Kräuter, backt kunstvolle Creme–Torten, posiert mit einer rosa Bibel in der Hand und bemitleidet all die Männer, die sich ihre Sandwiches selbst machen müssen. Über ihr Dasein als Hausfrau sagt sie in einem Beitrag, es sei der beste Job der Welt und bezahlt werde sie mit Liebe. Für sie feiert die Tradwife–Bewegung «die Schönheit des Ehefrau– und Mutterdaseins».