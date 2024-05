Traumquoten: König Fussball schlägt «GNTM» und den Wien-Krimi

Der Sender RTL kann sich zum Start ins Wochenende über traumhafte Quoten freuen. Das nervenaufreibende Europapokal–Halbfinale von Bayer 04 Leverkusen lockte am Donnerstagabend vor allem in der zweiten Hälfte die klare Mehrheit des deutschen Fernsehpublikums vor die TV–Bildschirme. Somit geht nicht nur der deutsche Fussballclub nach einem Last–Minute–Tor zum 2:2 gegen AS Rom als Finalist hervor, sondern auch der Kölner Sender als Sieger gegen ProSiebens «Germany's next Topmodel» und den «Wien–Krimi» der ARD im Ersten.