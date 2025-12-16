Traumrolle! Verena Altenberger als Marie Antoinette in «Mozart/Mozart»

Eine Rolle von der geheimen Wunschliste

Für die österreichische Schauspielerin ging mit diesem Engagement ein lang gehegter Traum in Erfüllung. «Es gibt Rollen, die kommen einfach genau zur richtigen Zeit. Ich musste diese Rolle einfach spielen, alles in mir hat danach geschrien», schwärmt Altenberger gegenüber dem Sender. Marie Antoinette habe auf ihrer «geheimen Bucket–List» gestanden – nun kann sie einen Haken dahinter machen.