«Traumschiff»-Dreharbeiten in Neuseeland - das sind die nächsten Ziele

Auf zu neuen Ufern: «Das Traumschiff» nimmt 2025 wieder Kurs auf traumhafte Destinationen. Wie das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilt, dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr auf vier neue Folgen der beliebten Reihe freuen. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 43) und seine Crew werden zu Ostern, im Herbst, an Weihnachten und Neujahr auf den Bildschirmen in See stechen.