«Traumschiff»-Gaststar Riccardo Simonetti: «Süssester» Elefanten-Moment

Riccardo Simonetti (31) ist am Ostersonntag in einer Gastrolle im «Traumschiff: Phuket» (31. März, 20:15 Uhr, ZDF) zu sehen. Für seine Rolle als Mitarbeiter einer Elefanten–Auffangstation musste er sich vor den Dreharbeiten mit den Dickhäutern gutstellen. Wie der das gemacht hat, erzählt der Entertainer und «Free Hugs»–Podcaster im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Ebenfalls verraten hat er dabei auch, welche Bedeutung die beliebte Reise–TV–Reihe (seit 1981) für seine Familie at.