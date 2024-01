«Traumschiff: Nusantara» mit den Pochers: Das erwartet die Zuschauer

Was und wo ist Nusantara?

Die 100. Ausgabe der von Wolfgang Rademann (1934–2016) ersonnen Filmreihe führt nach Nusantara in Südostasien: «Dem blauen Paradies. Kaum eine Insel der Welt bietet so viel auf so engem Raum. [...] Tauchen Sie ab in Schwimmbecken, wie sie nur die Natur erschaffen kann», schwärmt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42) zu Bildern von türkisfarbenem Meer und weissem Sandstrand.