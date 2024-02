«Traumschiff»-Star Horst Naumann ist mit 98 Jahren gestorben

Schauspieler seit 1954

In Anlehnung an seinen ersten Kinofilm «Leuchtfeuer» (1954) titelte seine im Jahr 2005 veröffentlichte Autobiografie «Zwischen Leuchtfeuer und Traumschiff». Ein weiterer wichtiger Meilenstein seiner Karriere war die TV–Serie «Die Schwarzwaldklinik» (1986–1989), in der er Dr. Horst Römer spielte.