«Traumschiff»: Valentina Pahde und Isabell Horn drehen in Afrika

Isabell Horn während Dreh zu Tränen gerührt

Beide Schauspielerinnen scheinen die Dreharbeiten in Afrika sehr genossen zu haben. Isabell Horn postete auf ihrem Instagram–Kanal ein Video, in dem sie mit Tränen in den Augen Elefanten hautnah beobachtet. Dazu schreibt sie: «Magische Momente, die das Herz berühren!». Sie sei in Südafrika plötzlich einer Elefantenherde gegenübergestanden. «Ich war sprachlos, erfüllt von Dankbarkeit und Demut. Die Dreharbeiten dort waren einfach magisch.»