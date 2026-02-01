Träumt Charli xcx vom James-Bond-Titelsong?

«Barbara, ruf mich an»

Doch ganz aus dem Rennen zurückziehen will sich die dreifache Grammy–Gewinnerin offenbar nicht. «Sag niemals nie. Ich bin offen dafür, wenn sie mich anrufen wollen – was sie aber nicht tun werden», führte sie weiter aus. Zu viel Hoffnung will sie sich also nicht machen. «Barbara, ruf mich an», appellierte sie dennoch an die langjährige Bond–Produzentin Barbara Broccoli (65), die gemeinsam mit Michael G. Wilson (84) über die Filmreihe wachte. Anfang 2025 wurde bekannt, dass Amazon die kreative Kontrolle über das Bond–Franchise überninmmt. Broccoli und Wilson gaben die Federführung ab. Als Nachfolger nannte der Versandriese wenige Wochen später Amy Pascal (67) und David Heyman (64).