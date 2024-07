Traumziel Gardasee: Die schönsten Hotspots für Geniesser und Entdecker

Ein Besuch des Limonaia del Castèl, des Zitronengewächshauses, ist ein Muss für jeden Besucher. Das heutige Museum erstreckt sich über mehrere Terrassen und bietet einen Blick auf die darunter liegende Altstadt. Im Sommer gibt es Führungen mit Zitronengebäck und dem heimischen Limoncello. An einigen Abenden ist der Garten auch ausserhalb der Öffnungszeiten bis 23 Uhr geöffnet. Führungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten und kosten bis maximal fünf Euro inklusive Verkostung. Vom Wasser aus sind die prächtigen Zitronenhaine übrigens am besten zu bewundern. Die Fähren verbinden in der Saison fast alle Orte um den See miteinander, ein Auto ist also nicht immer erforderlich.