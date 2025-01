Traumziele, die Touristen 2025 meiden sollten

Auch in Europa gibt es Probleme mit Tourismus – darunter in Spanien und Italien, wo es sogar zu Protesten Einheimischer kam. Venedig führte 2024 beispielsweise eine Fünf–Euro–Gebühr für Tagesbesucher ein, mehrere hundert Menschen gingen am ersten Tag, an dem die Regelung im April in Kraft trat, auf die Strasse. Unter anderem mit Schildern wie «Touristen, geht nach Hause» und mit Wasserpistolen bewaffnet wurde im Juli in Barcelona gegen Massentourismus protestiert.