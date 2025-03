Trauriger Anlass: Prinz William besucht Prinzessin Kates Geburtsort

Ein besonderer Termin für den englischen Thronfolger. Prinz William (42) hat dem Royal Berkshire Hospital in Reading westlich von London einen Besuch abgestattet. In dem Krankenhaus ist seine Ehefrau, Prinzessin Kate (43), einst geboren worden. Doch Williams Besuch galt auch einem Jahrestag, den sich der Royal zu ehren vorgenommen hatte: Im Royal Berkshire Hospital starb im März 2020, und damit exakt vor fünf Jahren, der erste an Covid–19 erkrankte Patient im Vereinigten Königreichs.