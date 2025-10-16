Trauung in Las Vegas: Kim Virginia und Nikola Glumac haben geheiratet

Trotz aller Freude konnte sich Virginia einen kleinen Seitenhieb auf ihren Mann nicht verkneifen: Statt des klassischen «I do» habe er vor dem Altar versehentlich «I take» gesagt. Doch das schien sie nicht lange zu stören: Im Clip sind die beiden zu sehen, wie sie gemeinsam im Cabrio Liebeslieder singen. Sam Smiths «Fire on Fire» zitierte Virginia auch in der Nachricht zum Beitrag.